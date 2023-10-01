Защитник «Торпедо» Калугин рассказал, чем занимается Рязанцев в структуре клуба

Защитник московского «Торпедо» Никита Калугин рассказал об обязанностях Александра Рязанцева на должности спортивного координатора чёрно-белых.

«Чем занимается Рязанцев на должности спортивного координатора? Взаимодействием между тренерским штабом и игроками. Плюс много моментов подсказывает ребятам в индивидуальном порядке, потому что у него колоссальный опыт игры в футбол, и со стороны он каждому из нас может подсказать какие-то маленькие нюансы. И это будет правильно», — приводит слова Калугина «Евро-Футбол.ру».

Рязанцев является воспитанником «Торпедо». За свою карьеру 37-летний полузащитник поиграл за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки». Последние три года Рязанцев провёл в составе автозаводцев, где и завершил карьеру.

За 21 год в профессиональном футболе Рязанцев сыграл 448 матчей, забил 48 мячей и отдал 61 голевую передачу. Больше всего игр полузащитник провёл в футболке казанского «Рубина» (208).