«Барселона» хочет окончательно избавиться от Фати летом

«Барселона» хочет окончательно избавиться от полузащитника Ансу Фати, который выступает на правах аренды за «Брайтон», следующим летом, сообщает Diario Sport.

«Барсе» предстоит ещё одно трудное лето с точки зрения лимита зарплат. Продажа игроков — единственный способ подписать контракты, и клуб решил избавиться от Ансу Фати, если поступит подходящее предложение, с которым согласны все стороны.

Ансу был на рынке всё прошлое лето. Игрок знал об этом, и «Барса» уже предприняла первую попытку перевести игрока в «Вулверхэмптон», но Ансу отказался пойти на операцию, которая составила бы чуть более € 30 млн плюс Рубен Невеш. Всё сломалось в последнюю минуту, когда между клубами было достигнуто соглашение.

В течение следующих недель Ансу пытался искать возможности в «Барсе», но после старта Ла Лиги ему стало ясно, что он не будет выходить в стартовом составе и что его роль в этом сезоне будет остаточной. А по итогам сделки он согласился уйти в аренду без права выкупа, так как хочет сохранить связь с сине-гранатовыми.

Несмотря ни на что, в «Барсе» считают, что у Ансу мало опыта игры на атакующих позициях. Клуб очень хорошо укрепился в атаке, и в январе этого года ожидается прибытие Витора Роке, если это позволит лимит зарплат. Идея состоит в том, чтобы навсегда продать Ансу или использовать его в обмене.

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