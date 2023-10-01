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«Барселона» хочет сохранить Левандовского, которым активно интересуются саудовские клубы

«Барселона» хочет сохранить Левандовского, которым активно интересуются саудовские клубы
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Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продлением контракта Роберта Левандовского для того, чтобы нападающий не покинул клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, клубы из Саудовской Аравии активно интересуются Левандовским и предпримут попытки подписать его ближайшим летом, когда у 35-летнего футболиста останется год по контракту с «Барселоной». Однако сине-гранатовые по-прежнему рассчитывают на Левандовского и планируют рассмотреть пролонгацию трудового соглашения с поляком. Подчёркивается, что контракт с нападающим может быть продлён ещё на один год. Произойдёт ли это, зависит от уровня игры футболиста и наличия у него желания остаться в клубе. На текущий момент Левандовски счастлив в «Барселоне».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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