Почеттино высказался об особенностях работы с украинцем Мудриком

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об адаптации украинского нападающего Михаила Мудрика.

«Мудрик уникален. Я думаю, что это хороший вызов для него и для тренерского штаба. Миша очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша… Его культура, и всё остальное совершенно отличается от латинских людей. Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и более активно участвовать в каждой отдельной ситуации, не только на поле, но и за его пределами, и он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что это значит, играть как команда», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Мудрик перешёл в «Челси» в 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2031 года.

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