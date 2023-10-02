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Марку Силва: Лено — один из трёх лучших вратарей АПЛ

Марку Силва: Лено — один из трёх лучших вратарей АПЛ
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мыслями о вратаре Бернде Лено перед матчем с «Челси» в АПЛ.

«Лено – один из лучших трансферов «Фулхэма», я в этом уверен на 100%. Он заслуживает большого уважения за то, что сделал в команде и за пределами нашего клуба. Знаем, что он важный игрок. Считаю его одним из трёх лучших вратарей АПЛ. Он доказал это в прошлом сезоне и будет продолжать это показывать.

Бернд уже среди наших капитанов. Постоянно повторяю нашим фанатам, что они должны радоваться такому вратарю, как Лено. С ним так просто играть. Каждый раз он придаёт команде амбиции и желание работать и совершенствоваться. Он профессионал топ-уровня», — приводит слова тренера The Athletic.

«Фулхэм» перед началом 7-го тура АПЛ был лидером по числу матчей «на ноль» в этом сезоне – таких встреч у команды было три.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
02 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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