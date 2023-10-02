Марку Силва: Лено — один из трёх лучших вратарей АПЛ

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мыслями о вратаре Бернде Лено перед матчем с «Челси» в АПЛ.

«Лено – один из лучших трансферов «Фулхэма», я в этом уверен на 100%. Он заслуживает большого уважения за то, что сделал в команде и за пределами нашего клуба. Знаем, что он важный игрок. Считаю его одним из трёх лучших вратарей АПЛ. Он доказал это в прошлом сезоне и будет продолжать это показывать.

Бернд уже среди наших капитанов. Постоянно повторяю нашим фанатам, что они должны радоваться такому вратарю, как Лено. С ним так просто играть. Каждый раз он придаёт команде амбиции и желание работать и совершенствоваться. Он профессионал топ-уровня», — приводит слова тренера The Athletic.

«Фулхэм» перед началом 7-го тура АПЛ был лидером по числу матчей «на ноль» в этом сезоне – таких встреч у команды было три.