Марку Силва: Лено — один из трёх лучших вратарей АПЛ

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мыслями о вратаре Бернде Лено перед матчем с «Челси» в АПЛ.
«Лено – один из лучших трансферов «Фулхэма», я в этом уверен на 100%. Он заслуживает большого уважения за то, что сделал в команде и за пределами нашего клуба. Знаем, что он важный игрок. Считаю его одним из трёх лучших вратарей АПЛ. Он доказал это в прошлом сезоне и будет продолжать это показывать.
Бернд уже среди наших капитанов. Постоянно повторяю нашим фанатам, что они должны радоваться такому вратарю, как Лено. С ним так просто играть. Каждый раз он придаёт команде амбиции и желание работать и совершенствоваться. Он профессионал топ-уровня», — приводит слова тренера The Athletic.
«Фулхэм» перед началом 7-го тура АПЛ был лидером по числу матчей «на ноль» в этом сезоне – таких встреч у команды было три.
- 2 октября 2023
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