Кристиян Бистрович: не задумывался о том, чтобы получить паспорт РФ

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, рассказал, задумывался ли он о получении российского гражданства.

«Нет, не думал об этом. Всегда себя чувствовал и сейчас чувствую хорватом. Мне сильно хочется играть за свою сборную, поэтому ни разу не задумывался о том, чтобы получить паспорт РФ», — приводит слова Бистровича Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «Балтику» три матча и записал на свой счёт один забитый гол. Калининградская команда, в прошлом сезоне выступавшая в Мелбет Первой лиге, сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч подопечные Сергея Игнашевича проведут 7 октября — в гости к «Балтике» приедет «Оренбург».