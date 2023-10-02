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Тренер Осинов: «Ростов» с Осипенко и без него — две разные команды

Тренер Осинов: «Ростов» с Осипенко и без него — две разные команды
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Тренер «Ростова» Михаил Осинов рассказал, что жёлто-синие с защитником Максимом Осипенко и без него — две разные команды.

«Давайте скажем честно: с Максимом и без — две разные команды, особенно оборона. Осипенко для нас — ключевой игрок. Дай бог, чтобы он полностью восстановился и мог играть все 90 минут», — приводит слова Осинова издание «РБ Спорт».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Уралом» (2:2) Осипенко вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте матча. Максим Осипенко перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в январе 2020 года. Контракт 29-летнего футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2027 года.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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