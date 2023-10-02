Боатенг не поедет с «Баварией» на игру Лиги чемпионов и будет тренироваться индивидуально

Немецкий защитник Жером Боатенг не поедет вместе с «Баварией» на игру Лиги чемпионов с «Копенгагеном», но будет заниматься по индивидуальной программе на тренировочной базе мюнхенского клуба. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Боатенг произвёл хорошее впечатление на тренировке «Баварии», в которой он принимал участие. Игрок находится в прекрасной физической форме. Однако следующие несколько дней покажут, готов ли защитник к полноценным матчам. Он может снова присоединиться к команде в четверг, 5 октября.

Напомним, Боатенг становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Немецкий защитник перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».