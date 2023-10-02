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Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

3 октября (вторник)

«Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

4 октября (среда)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Роман Галимов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Игорь Панин; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.