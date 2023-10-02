Тренер «Ростова»: Гончаренко? Каждый вправе высказать мнение, но это ничего не изменит

Помощник Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов поделился мнением, почему главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко молчал на пресс-конференции после игры с ростовчанами.

«Молчание Гончаренко — это, наверное, протест в адрес судей. Но я не собираюсь комментировать главного тренера и президента «Урала». Это их позиция, ничего не могу сказать в адрес судей или в их защиту. Может ли такая реакция повториться с кем-то другим? Два года назад Слуцкий бурно высказывался в адрес судей. Каждый тренер вправе высказать своё мнение, но ничего это не изменит», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

29 сентября «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2. После матча у екатеринбургского клуба возникли вопросы по поводу работы арбитра встречи, а главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов, демонстративно промолчав.