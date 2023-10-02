Ловчев: почему Джикия не играет? Нельзя так относиться к людям, которые давно в клубе

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией, который не получает игровую практику в последнее время. Гильермо Абаскаль предпочитает в центре обороны пару Алексис Дуарте — Срджан Бабич.

«Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жёсткие слова агента Георгия… Это плохая история — она не идёт на пользу клубу. Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся — раз. Второе — у игрока опыт, определённый уровень качества, который подтверждён. И третье — нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.