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Ловчев: почему Джикия не играет? Нельзя так относиться к людям, которые давно в клубе

Ловчев: почему Джикия не играет? Нельзя так относиться к людям, которые давно в клубе
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией, который не получает игровую практику в последнее время. Гильермо Абаскаль предпочитает в центре обороны пару Алексис ДуартеСрджан Бабич.

«Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жёсткие слова агента Георгия… Это плохая история — она не идёт на пользу клубу. Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся — раз. Второе — у игрока опыт, определённый уровень качества, который подтверждён. И третье — нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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