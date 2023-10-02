Джака — об игре за «Байер»: здесь нет хаоса, в «Арсенале» было другое давление

Полузащитник «Байера» Гранит Джака, перешедший минувшим летом в леверкузенский клуб из «Арсенала», поделился впечатлениями от игры за команду Хаби Алонсо.

«Моё время в «Арсенале» подошло к концу, поэтому я принял решение уйти. Теперь можно спокойно работать в «Байере». Здесь нет хаоса, так как другие клубы в центре внимания. В «Арсенале» было другое давление. Но у нас большие амбиции, поскольку у команды огромный потенциал», — приводит слова Джаки журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Джака играл за «канониров» с 2016 года. За это время 31-летний футболист принял участие в 297 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 29 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.