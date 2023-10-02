Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова»: не думаю, что чемпионат России сейчас слабее, чем два-три года назад

Тренер «Ростова»: не думаю, что чемпионат России сейчас слабее, чем два-три года назад
Комментарии

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказал мнение, что чемпионат России не стал слабее за последние годы.

«Наш чемпионат становится сильнее или слабее? Вы сами всё видите. Почему он должен становиться слабее? Да, у нас нет европейских соревнований — это потеря для нашего чемпионата. Наверное, когда мы вернёмся на европейский уровень, то сможем сравнить. Я бы не сказал, что чемпионат стал слабее в сравнении с прошлым годом. В других командах как были иностранцы, так они и остались. Я не думаю, что чемпионат слабее, чем два-три года назад», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по результатам 10 игр.

Материалы по теме
Тренер «Ростова»: Гончаренко? Каждый вправе высказать мнение, но это ничего не изменит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android