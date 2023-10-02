Тренер «Ростова»: не думаю, что чемпионат России сейчас слабее, чем два-три года назад

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказал мнение, что чемпионат России не стал слабее за последние годы.

«Наш чемпионат становится сильнее или слабее? Вы сами всё видите. Почему он должен становиться слабее? Да, у нас нет европейских соревнований — это потеря для нашего чемпионата. Наверное, когда мы вернёмся на европейский уровень, то сможем сравнить. Я бы не сказал, что чемпионат стал слабее в сравнении с прошлым годом. В других командах как были иностранцы, так они и остались. Я не думаю, что чемпионат слабее, чем два-три года назад», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по результатам 10 игр.