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«Тоттенхэм» сделал заявление по поводу расистских оскорблений в адрес игрока «шпор» Удоджи

«Тоттенхэм» сделал заявление по поводу расистских высказываний в адрес защитника лондонского клуба Дестини Удоджи, которые позволили себе некоторые болельщики в социальных сетях после минувшего матча АПЛ с «Ливерпулем», в котором подопечные Постекоглу одержали победу со счётом 2:1.

«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес Дестини Удоджи в социальных сетях, появившимися после субботней игры с «Ливерпулем».

Мы будем сотрудничать с Премьер-лигой и по возможности применять меры в отношении любого человека, которого нам удастся идентифицировать.

Мы с тобой, Дестини», — сказано в заявлении в официальном «твиттере» лондонского клуба.

Напомним, после семи туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 17 очков и на текущий момент находится на второй строчке в турнирной таблице.