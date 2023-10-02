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Геркус — о «Крыльях»: небольшой бюджет, молодой состав, мало легионеров. Браво!

Геркус — о «Крыльях»: небольшой бюджет, молодой состав, мало легионеров. Браво!
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался об успешных результатах «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, сейчас самарская команда идёт на втором месте в турнирной таблице.

«Не могу не поаплодировать «Крыльям»! Браво! Небольшой бюджет, одна из самых молодых команд, мало легионеров — суперперформанс! Ложка дёгтя для Самары — очень домашняя команда. Дома забили 19 в шести матчах — феноменальный результат, публика должна быть в экстазе. На выезде при этом довольно скромно. На выезде Самара осторожна. А им ехать в Петербург и Краснодар. Так что, скорее всего, «Крылья» слегка опустятся в таблице до зимы, но не сильно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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