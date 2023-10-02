Наумов: будет приятно, если Джикия вернётся в свой родной клуб «Локомотив»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил надежду, что защитник «Спартака» Георгий Джикия перейдёт в стан железнодорожников. По его мнению, тренерский штаб «Локо» был бы заинтересован в защитнике красно-белых.

«Джикии ещё рано заканчивать карьеру. Будет приятно, если он вернётся в свой родной клуб — «Локомотив». Подобные истории с возвращением очень красивые. Когда я работал, то всегда мечтал, что буду возвращать в «Локомотив» тех, кто ушёл по недоразумению. Мы и так вернули Смольникова, Лоськова. Не могу сказать, виновата ли в уходе Джикии Ольга Смородская, но мне было бы приятно, если Джикия вернётся в «Локомотив». Он помнит клуб, всё знает, много лет провёл там. Он бы усилил центр обороны «Локомотива». Но трудно сказать, случится ли этот переход. Мы сейчас видим бесконечные ошибки центральных защитников «Локомотива» — это касается и Фассона, и Кузьмичёва, и Погостнова. Они ещё не дотягивают до основы «Локомотива». Поэтому было бы здорово, если бы Джикия вернулся. Думаю, Михаил Галактионов заинтересован в нём», — приводит слова Наумова Legalbet.