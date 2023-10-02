Тренер «Ростова»: поддерживаю Карпина. Есть возможность поехать в Европу — пожалуйста

Помощник Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов согласился, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу.

«Кому бы из состава «Ростова» посоветовали бы уехать в Европу? Раз никого в Европу не зовут, то никому бы не посоветовал. Я считаю, здорово, когда тебя приглашают в иностранный чемпионат. Когда есть возможность и силы поехать — пожалуйста. Я поддерживаю это», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее с призывом к игрокам уезжать в европейские чемпионаты выступил главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по результатам 10 проведённых игр.