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Тренер «Ростова»: поддерживаю Карпина. Есть возможность поехать в Европу — пожалуйста

Тренер «Ростова»: поддерживаю Карпина. Есть возможность поехать в Европу — пожалуйста
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Помощник Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов согласился, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу.

«Кому бы из состава «Ростова» посоветовали бы уехать в Европу? Раз никого в Европу не зовут, то никому бы не посоветовал. Я считаю, здорово, когда тебя приглашают в иностранный чемпионат. Когда есть возможность и силы поехать — пожалуйста. Я поддерживаю это», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее с призывом к игрокам уезжать в европейские чемпионаты выступил главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по результатам 10 проведённых игр.

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