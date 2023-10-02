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Слуцкий: почему я не работаю? Так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно

Слуцкий: почему я не работаю? Так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно
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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, почему на текущий момент он не работает в качестве главного тренера

«Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, и я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».

Напомним, ранее 52-летний специалист был главным тренером нидерландского «Витесса», английского «Халл Сити», сборной России, ЦСКА, самарских «Крыльев Советов», «Москвы», «Уралана», полтавского «Динамо» и волгоградской «Олимпии». Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России и по два раза — обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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