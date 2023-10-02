Геркус: у «Локо» вроде всё хорошо, но не покидает чувство, что в игре есть проблемы

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о результатах «Локомотива» и ПФК ЦСКА в сезоне-2023/2024.

«Локомотив» выиграл две последние игры и забрался на третье место, где не бывал уже пару лет, если не ошибаюсь. Вроде бы хорошо, но не покидает чувство, что в игре проблемы, баланса и уверенности в игре нет, победы даются натужно. В любом случае, отрезок пройден хорошо, для провозглашенной цели — третьего места по итогам чемпионата — задел создан хороший.

ЦСКА слабее, чем ожидал, скажу честно, но мы знаем ЦСКА, они в любой момент могут выдать серию побед. Так что им расстраиваться рано.

Чемпионат интересный получается. Интриг много, матчи с огоньком. Поделюсь еще одним наблюдением — очень мало нулевых ничьих. Рекордно мало. Это хорошо, это должно привлекать публику», — написал Геркус в своём телеграм-канале.