Бубнов: они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости!

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Абаскаля всё время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости! Два левоногих защитника в центре обороны — это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду!

У красно-белых вся полузащита действовала отвратительно. Мозеса и Зобнина совершенно не было видно на поле, будто их не существовало. Мартинс также ничем особым не выделялся. «Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всём: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке. Бонгонда и Мозес были достойны отправиться на скамейку уже в перерыве», — приводит слова Бубнова Sportbox.