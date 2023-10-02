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Орлов: у Промеса нет авторитета — дайте капитанскую повязку Бонгонда

Орлов: у Промеса нет авторитета — дайте капитанскую повязку Бонгонда
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о кандидатах на роль капитана московского «Спартака».

«Кого ставить капитаном «Спартака», если не Зобнина? А вот Бонгонда играет хорошо, дайте ему повязку. Какая разница, новичок он или нет? Надо давать тому, кто лучше всех играет. Он своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения. Капитан – это лидер на тренировках, до игры, после. Помните Тихонова? И Титова», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Вчера, 1 октября, «Спартак» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с крупным счётом проиграл самарским «Крыльям Советов» — 0:4.

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