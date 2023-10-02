Владислав Радимов: худшими в 10-м туре были Сутормин, Максименко и судья Галимов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 10-го тура МИР РПЛ, где заявил, что худшими являются защитник «Зенита» Алексей Сутормин, вратарь «Спартака» Александр Максименко и судья Роман Галимов.

«Разочаровал Алексей Сутормин. Вышел при равном счёте, из-под него забили, наделал ошибок и ушёл в перерыве — недопустимо для игрока его уровня.

Александр Максименко. Пропускал и в ближний, и в дальний, вообще не спасал, ну и последний гол — вишенка на торте!

Абсолютно худший — судья Роман Галимов! В прошлом году были его чудачества в игре «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1), помните, что он там вытворял? Департамент судейства, вы его после такого вернули, обелили и снова ставите на матчи, а он вновь издевается над футболом. Поэтому понимаю реакцию и Григория Иванова, и Виктора Гончаренко. Вам самим не стыдно что такое недоразумение судит наш футбол? Если у департамента судейства есть яйца, судья Галимов должен закончить карьеру уже сегодня!», — написал Радимов в «Телеграме».