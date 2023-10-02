«Телевидение рассказывает какие-то небылицы». И. Федотов — о скандале с пенальти «Ростова»

Арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Романа Галимова в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» (2:2).

«То, чем всех пытались закошмарить, — это просто выдумки. Видимо, всё слишком тихо, поэтому обязательно надо что-то придумать. Не могу понять телевидение, которое рассказывает какие-то небылицы. Я считаю, что это специальный вброс. На самом деле ничего не произошло.

Телевидение показывает только те кадры, которые хочет. Но есть и другие ракурсы, и на одном из них видно, что контакт со стороны Байрамяна если и был, то очень лёгкий. Думаю, департамент этот момент скоро выставит. Мяч перелетел через защитника, и тот показал, что его толкали. Даже если бы толчок со стороны игрока «Ростова» имел место, заданная арбитром планка единоборств давала возможность так бороться. Это 11-метровый, потому что руки футболиста «Урала» были расставлены в стороны и увеличивали площадь тела», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.