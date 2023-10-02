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Арбитр Федотов разобрал резонансное удаление в матче «Ростов» — «Урал»

Арбитр Федотов разобрал резонансное удаление в матче «Ростов» — «Урал»
Роман Галимов
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Романа Галимова в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» (2:2).

«Про удаление Егорычева. Игрок «Урала» проиграл позицию, скорость у соперника была выше. Футболист «Ростова» прокинул мяч в сторону штрафной площади. Какие здесь вопросы могут быть к Галимову? Он показал красную — правильно сделал. Центральные защитники, которые тоже бежали к воротам, скорее всего, за Егорычевым бы не успели. Тот просто быстрее добрался бы до штрафной», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.

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