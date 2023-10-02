Орещук: тренерскому штабу «Динамо» нужно больше уделять внимания обороне

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал игру бело-голубых в обороне.

«Если команда пропускает почти в каждом матче, то, конечно, тренерскому штабу нужно больше уделять времени обороне на тренировках. Но здесь важно понять, могут ли эти игроки играть стабильнее или нет. Если футболист не может выполнять свои задачи, то его нужно менять. Но это уже к тренерскому штабу команды, а не ко мне», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ пропустило 15 голов в десяти турах. На данный момент подопечные Марцела Лички располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

В следующей туре РПЛ бело-голубые дома встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится в воскресенье, 8 октября. Начало игры в 16:30 мск.