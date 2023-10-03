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«Байер» планирует продлить контракт с защитником Фримпонгом

«Байер» планирует продлить контракт с защитником Фримпонгом
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«Байер» готовится сделать предложение о продлении соглашения правому защитнику Жереми Фримпонгу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, боссы леверкузенцев готов для нидерландского футболиста долгосрочный контракт — до конца июня 2028 года. Отмечается, что несмотря на интерес некоторых европейских топ-клубов, защитник готов принять предложение «аспириновых».

Фримпонг выступает за «Байер» на протяжении двух лет (с 2021 года). В текущем сезоне защитник провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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