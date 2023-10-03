Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: Деограсия добавил команде эмоций
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал преображение команды после тренерской смены Иржи Ярошика на Давида Деограсию.
«Бывает, что команда не очень хорошо начинает сезон. Сейчас поменялся тренер, пришёл новый и добавил команде импульса, эмоций. На фоне этого пошли положительные результаты, плюс команда уже вкатилась в сезон. На старте ещё и часто не везло: то красная карточка, то ещё что-то. В целом-то команда с начала сезона выглядит неплохо», — сказал Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.
На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах.
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