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Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: Деограсия добавил команде эмоций

Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: Деограсия добавил команде эмоций
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал преображение команды после тренерской смены Иржи Ярошика на Давида Деограсию.

«Бывает, что команда не очень хорошо начинает сезон. Сейчас поменялся тренер, пришёл новый и добавил команде импульса, эмоций. На фоне этого пошли положительные результаты, плюс команда уже вкатилась в сезон. На старте ещё и часто не везло: то красная карточка, то ещё что-то. В целом-то команда с начала сезона выглядит неплохо», — сказал Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах.

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