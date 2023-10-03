Рассказов: не имею ничего против «Спартака», особого желания забить им не было

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ответил на вопрос о принципиальности игры со «Спартаком» в матче 10-го тура чемпионата России (4:0).

«Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладёт. Для меня каждый гол — это, скажем так, событие. Главная задача на поле — сделать всё, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды — без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против «Спартака» ничего не имею», — приводит слова Рассказова «Спорт-экспресс».

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступал за основную команду с июля 2018 года. В январе 2023 года 25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года.