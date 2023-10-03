Булыкин: «Локомотив» уверенно обыграет «Ростов» и снимет все вопросы в группе

Бывший нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Локомотив» явный фаворит в кубковом матче с «Ростовом». Думаю, что сегодня они наберут важнейшие три очка и снимут все вопросы в группе. Последние игры показали, что «Локо» в полном порядке — в игровом, физическом и психологическом плане. Это не может не радовать. Но матчи на Кубок очень опасны и непредсказуемы. Они отличаются от игр РПЛ, совершенно другой характер.

Мысль о том, что ты не можешь вылететь, сразу же успокаивает. Из-за этого матч может сложиться по-разному. Уже можно сказать, что «Локомотив» преодолел сложнейший период и наконец-то вышел из кризиса! Уверен, сегодня они отыграют нужным образом и выйдут в следующую стадию Кубка России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.