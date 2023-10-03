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Сын Стрельцова: увольнение Клотета — правильное решение. Шансы на выход в РПЛ ещё есть

Сын Стрельцова: увольнение Клотета — правильное решение. Шансы на выход в РПЛ ещё есть
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал увольнение Жозепа Клотета с поста главного тренера московского «Торпедо».

«За результат команды всегда будут винить тренера. Мы мало знали о Клотете. Он мало тренировал: то там поработает, то тут. Посмотрим, что будет, когда назначат нового тренера. Самое главное, что частые смены тренера бьют по футболистам. Будем надеяться, что замена будет лучше. Сейчас увольнение Клотета — правильное решение.

У «Торпедо» был всплеск до третьего места, но сказались рваный темп и состав. Самое главное — найти положительно стабильную игру. Шансы на выход в РПЛ ещё есть», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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