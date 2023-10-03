«Локомотив» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск

Сегодня, 3 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В пройдёт на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Локомотив М Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Бригада арбитров: главный судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Французов.

«Ростов» лидирует в своём квартете, набрав восемь очков в четырёх матчах. «Локомотив» (семь очков) — на второй строчке. «Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в группе В. «Урал» имеет в активе пять очков и занимает третью строчку.