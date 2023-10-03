Экс-игрок «Торпедо» Самсонов: с таким составом и ресурсами чёрно-белые выйдут в РПЛ

Защитник Артём Самсонов, перешедший из «Торпедо» в «Уфу», выразил уверенность, что вопреки неоднозначному началу сезона чёрно‑белые на финише решат задачу повышения в классе.

«Верю ли, что с такой игрой «Торпедо» вернётся в РПЛ? Есть вера всё равно, что они смогут выйти. В команде собрались хорошие футболисты. Не могу даже предположить, что они не выйдут. Может, что‑то поменяется в клубе за это время. Нельзя с таким составом и ресурсами не выйти в РПЛ! Просто нельзя! «Рубин» тоже в том году в Первой лиге очень плохо стартовал. Так что легко никому не будет, какие бы деньги в клубе ни были. Организовано сейчас всё в «Торпедо» на высоком уровне. Наверное, это большая заслуга Савина, а также тех, кто выделяет деньги. Сейчас это лучшие условия за всё время, что я вообще был в «Торпедо». Для футболистов делают вообще всё — это реально команда Премьер‑Лиги. В таком случае действительно не знаю, как объясняться перед болельщиками, если не получится выйти в РПЛ. Они же тоже обо всём знают», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».

Самсонов — воспитанник «Торпедо». Он выступал за родной клуб с перерывами с 2007 по 2023 год. Кроме того, защитник представлял другие клубы низших дивизионов. В сентябре 2023 года Самсонов покинул «Торпедо» — стороны расторгли контракт по обоюдному решению. Сейчас 34‑летний футболист представляет «Уфу», выступающую в LEON-Второй лиге.