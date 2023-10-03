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Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьский сбор

На октябрьский сбор в молодёжную команду России вызваны 27 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав молодёжной сборной России:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар» Краснодар), Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи» Сочи).

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба ЦСКА Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Максим Шпанцев («Пари НН» Нижний Новгород), Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск).

Полузащитники: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба ЦСКА Москва), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба «Краснодар» Краснодар), Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба «Урал» Екатеринбург), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Александр Чупаёв («Динамо» Москва), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар» Краснодар).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 10 по 17 октября в Бразилии. Сборная сыграет с местными молодёжными командами: «СКА Бразил», «Палмейрас», «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».