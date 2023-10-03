Легкоатлет Борзаковский: Ломовицкий вызвал меня на дуэль на 200 метров. Я победил

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), чемпион Игр‑2004 по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, как в забеге на 200 метров опередил футболиста «Рубина» Александра Ломовицкого.

«У нас была как‑то встреча с Денисом Глушаковым, я приехал поиграть с ним в футбол. Там было много футболистов. Ну и зашёл спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я победил.

Было очень приятно опередить одного из самых быстрых футболистов в стране, хотя я уже давно как профессионал не тренировался, занимаюсь чисто для себя», — приводит слова Борзаковского «Матч ТВ».

Борзаковскому 42 года. На Олимпиаде‑2004 в Афинах он завоевал золото в беге на 800 метров.

Ломовицкому 25 лет, с 2022 года он выступает за казанский «Рубин». Ранее он играл за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки».