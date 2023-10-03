«Урал» обыграл «Рубин» в матче Кубка России со счётом 2:0

Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли «Урал» и «Рубин». Игра группы В проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу в этой встречи со счётом 2:0.

На 40-й минуте встречи счёт в матче открыл футболист «Урала» Андрей Егорычев. На 56-й минуте матча преимущество хозяев удвоил нападающий Эрик Бикфалви.

Таким образом, после пяти игр группового этапа Кубка России «Урал» набрал 8 очков и на текущий момент занимает 1-е место в группе B. «Рубин» после аналогичного количества матчей заработал 4 очка и располагается на 4-й строчке.

Положение команд в группе B может измениться, поскольку сегодня, 3 октября, московский «Локомотив» сыграет с «Ростовом». Игра начнётся в 17:15 мск.