«Урал» обыграл «Рубин» в матче Кубка России со счётом 2:0
Поделиться
Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли «Урал» и «Рубин». Игра группы В проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу в этой встречи со счётом 2:0.
Фонбет Кубок России . Группа B
03 октября 2023, вторник. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Егорычев – 40' 2:0 Бикфалви – 56'
На 40-й минуте встречи счёт в матче открыл футболист «Урала» Андрей Егорычев. На 56-й минуте матча преимущество хозяев удвоил нападающий Эрик Бикфалви.
Таким образом, после пяти игр группового этапа Кубка России «Урал» набрал 8 очков и на текущий момент занимает 1-е место в группе B. «Рубин» после аналогичного количества матчей заработал 4 очка и располагается на 4-й строчке.
Положение команд в группе B может измениться, поскольку сегодня, 3 октября, московский «Локомотив» сыграет с «Ростовом». Игра начнётся в 17:15 мск.
Комментарии
- 3 октября 2023
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:38
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:22
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:18
-
16:16
-
16:13
-
16:08
-
16:08
-
16:06
-
15:57
-
15:43
-
15:42
-
15:41
-
15:21
-
15:18
-
15:15
-
15:10
Партнерский контент