Защитник «Локо» Тикнизян: во многом решает психология. В первых матчах она пошатнулась

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победной серии своей команды. Сегодняшняя кубковая встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московского клуба — 3:1. Таким образом, «Локомотив» побеждает в трёх матчах подряд во всех турнирах.

«Во многом решает психология. В первых матчах она у нас пошатнулась, потом были не совсем удачные матчи по качеству. Игра с «Зенитом» придала нам уверенности в себе. Вся команда почувствовала, что нам по плечу любой соперник.

Мы разбирали «Ростов», знали как они будут играть. Мы отрабатывали высокий прессинг, сегодня у нас многое получилось из задуманного. После незабитого пенальти мы не потеряли концентрацию. Очень важно было остаться в игре и продолжить навязывать свой футбол», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.