Винисиус догнал Роберто Карлоса по голам в ЛЧ среди бразильцев за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отличился голом в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов в матче с «Наполи» (3:2), который позволил игроку догнать по мячам защитника Роберто Карлоса и наравне с ним стал самым результативным бразильцем в составе «сливочных» в этом турнире.

Футболист забил свой 16-й гол в ЛЧ в составе мадридцев и наравне с Роберто Карлосом стал самым результативным бразильцем в истории испанского клуба в главном европейском клубном турнире.

При этом Винисиус забил 16 мячей за 47 игр, в то время как Карлосу на это понадобилось 107 игр.

Кроме того, 16 голов — пятый результат среди футболистов «Реала» в ЛЧ за всё время. Больше раз отличились только Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78), Рауль (66) и Фернандо Морьентес (17).