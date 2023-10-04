Нападающий «Балтики» Энрикес заявил, что команда доверяет Игнашевичу

Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в пятом туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы хорошо провели матч, пытались сохранять мяч при владении, в отличие от встречи с ЦСКА. Этот аспект сегодня был выполнен лучше. Конечно, играть во владение со столь квалифицированной командой, как «Зенит», тяжело. Но, в целом, сегодня был хороший матч, однако «Зенит» показал свои лучшие качества в обоих забитых мячах.

Всегда тяжело играть в гостях. В первой встрече, когда мы одолели «Зенит», у нас была поддержка трибун, а сегодня — уже у них. Это разная энергия, и у них была хорошая мотивация перед своими трибунами. Мне кажется, сегодня они подготовились лучше. Справедливая победа «Зенита», и мне ничего не остаётся кроме как поздравить их.

Доверяют ли мои партнёры по команде нашему главному тренеру? Мы все вместе. Мы вместе оказались в текущей ситуации. Команда верит, что удастся выйти на победную серию. Следующая игра будет в Калининграде, а это хорошая возможность заработать три очка и вернуть уверенность в своих силах», — приводит слова Энрикеса «Евро-Футбол.Ру».