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Феликс назвал игрока «Барселоны», который впечатлил его больше всех

Феликс назвал игрока «Барселоны», который впечатлил его больше всех
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Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико», рассказал, кто из игроков каталонского клуба впечатлил его больше всех.

«Де Йонг удивил меня больше всех. Я уже знал Френки раньше, однако, когда увидел его игру вблизи, получил ещё более ясную картину. То, как он понимает игру, как действует на поле, очень впечатляет», – приводит слова Феликса Barca Universal.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за «блауграну» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за лондонский «Челси», Феликс сыграл в 20 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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