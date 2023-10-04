Экс-полузащитник ЦСКА Ефремов: зачем Акинфееву РПЛ? Он же всё выиграл!

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что мотивирует его во Второй лиге.

«Есть интерес подняться выше. Возьмите Игоря Акинфеева. Казалось бы, зачем ему играть в РПЛ? Он же всё выиграл! Тем не менее интерес остаётся. То же самое можно сказать и про Роналду», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов перешёл в «Текстильщик» из «Волги» (Ульяновск) в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ефремова в € 250 тыс.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 по 2015 и с 2018 по 2020 год. За это время полузащитник провёл 54 матча и отдал три голевые передачи. В составе армейского клуба Ефремов выиграл три чемпионства, один Кубок и три Суперкубка России.