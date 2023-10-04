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Экс-полузащитник ЦСКА Ефремов: зачем Акинфееву РПЛ? Он же всё выиграл!

Экс-полузащитник ЦСКА Ефремов: зачем Акинфееву РПЛ? Он же всё выиграл!
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что мотивирует его во Второй лиге.

«Есть интерес подняться выше. Возьмите Игоря Акинфеева. Казалось бы, зачем ему играть в РПЛ? Он же всё выиграл! Тем не менее интерес остаётся. То же самое можно сказать и про Роналду», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов перешёл в «Текстильщик» из «Волги» (Ульяновск) в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ефремова в € 250 тыс.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 по 2015 и с 2018 по 2020 год. За это время полузащитник провёл 54 матча и отдал три голевые передачи. В составе армейского клуба Ефремов выиграл три чемпионства, один Кубок и три Суперкубка России.

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