Экс-игрок ЦСКА Ефремов: Слуцкий не тренер номер один для меня. Мой топ — Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Я бы не сказал, что при Слуцком я играл, ха-ха. Так, больше на замену выходил. Его нельзя назвать номером один для меня. Не хочется никого обижать, но у меня в топе — Гончаренко. При Викторе Михайловиче провёл больше времени на поле», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл пять игр за «Текстильщик» с учётом всех соревнований и забил один гол. Клуб из Иванова по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в группе «Серебро» ЛЕОН-Второй лиги. В Кубке России на стадии 1/32 финала «Текстильщик» уступил «Родине» (1:3).