Игрок «Текстильщика» Ефремов: ЦСКА, свяжитесь со мной — я прибавил. Восстановлюсь и докажу

Экс-полузащитник «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов пофантазировал на тему возвращения в ЦСКА.

«Потянул бы уровень ЦСКА? Свяжитесь со мной, ха-ха! Я знаю свой уровень, просто мою карьеру подкосили травмы. Хотя в чём-то с того времени я только прибавил. Сейчас восстановлюсь и докажу всем», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов — воспитанник тольяттинской академии. К ЦСКА футболист присоединился в 2013 году. Дмитрий также успел поиграть за такие команды, как «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон» и ульяновская «Волга».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл пять игр за «Текстильщик» с учётом всех соревнований и забил один гол. Клуб из Иванова по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в группе «Серебро» ЛЕОН-Второй лиги. В Кубке России на стадии 1/32 финала «Текстильщик» уступил «Родине» (1:3).