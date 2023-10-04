Григорян — об Абаскале: любой рыжий тренер вызывает у меня симпатию

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что относится с симпатией к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, но отметил, что ему тяжело предугадать состав красно‑белых на матч Фонбет Кубка России с «Динамо» из‑за непредсказуемого хода мыслей испанца.

«У «Спартака» будет максимальная ротация. Связано это с тем, что в Кубке на данном этапе вопросы решены. Говоря о ротации «Спартака», Абаскаль может устроить её на ровном месте. Тяжело уловить ход его мыслей. Я его не критикую, я к нему отношусь с симпатией. Во всяком случае любой рыжий тренер всегда вызывает у меня симпатию, как и рыжий футболист.

Рыжий игрок всегда имеет у меня место в составе. Игры «Спартака» и «Динамо» — это дерби, независимо от ротации. При любом раскладе мы увидим страсть, порох и кровь. Это нам обеспечено. Я поставлю на результативную ничью — 2:2, потому что 100% в этом матче будет забито много мячей», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».