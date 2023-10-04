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Индзаги — о матче с «Бенфикой»: мы заслуженно обыграли совершенно уникального соперника

Индзаги — о матче с «Бенфикой»: мы заслуженно обыграли совершенно уникального соперника
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от минувшего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский клуб обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

«Первая половина встречи была сбалансированной: мы создали несколько шансов, которыми могли бы распорядиться лучше. Затем нами был повышен уровень интенсивности. Мы заслуженно обыграли совершенно уникального соперника. Я похвалил ребят. Эта команда играла в субботу и вернулась из Салерно только в 3:30 ночи. Я сделал комплимент тем футболистам, которые играли с самых первых минут, обеспечивали наше владение мячом, а во втором тайме смогли показать невероятную интенсивность», — приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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