Наир Тикнизян: слышал о ситуации с Бека-Бека. Надеюсь, с ним всё хорошо

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на резонансную ситуацию с бывшим футболистом железнодорожников Алексисом Бека-Бека.

«Да, я слышал об этой ситуации, но мы с ним не общались после того, как он ушёл. Надеюсь, что с ним всё хорошо», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на прошлой неделе экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.