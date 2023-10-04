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Ефремов: Европа? Смотря куда ехать. Если в Армению, то смысла нет

Ефремов: Европа? Смотря куда ехать. Если в Армению, то смысла нет
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Экс-хавбек ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов прокомментировал призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к молодым футболистам по возможности уезжать играть в Европу.

«Смотря куда ехать. Если в ту же Армению, то смысла нет. А если во Францию или Испанию, то, конечно, там чемпионаты сильнее. Не стану утверждать, но сейчас, наверное, и чемпионат Чехии посильнее РПЛ, так как там команды участвуют в еврокубках», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов — воспитанник тольяттинской академии. К ЦСКА футболист присоединился в 2013 году. Дмитрий также успел поиграть за такие команды, как «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон» и ульяновская «Волга».

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