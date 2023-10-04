Лига чемпионов, 4 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 4 октября, пройдёт оставшаяся часть матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Группа E

19:45 мск. «Атлетико» — «Фейеноорд»

22:00 мск. «Селтик» — «Лацио»

Группа F

22:00 мск. «Боруссия» Д — «Милан»

22:00 мск. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

Группа G

22:00 мск. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

Группа H

19:45 мск. «Антверпен» — «Шахтёр»

22:00 мск. «Порту» — «Барселона»

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.