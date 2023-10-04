Юрий Нагорных: в «Локомотиве» очень переживали за Бека-Бека

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на историю с экс-футболистом железнодорожников Алексисом Бека-Бека.

«В команде все ребята относятся к футболисту очень хорошо, и, когда информация поступила, мы очень переживали. Он отличный парень», — приводит слова Нагорных издание «РБ Спорт».

Напомним, на прошлой неделе экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике.

1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.