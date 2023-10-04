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«Сочи» подпишет форварда Кабесу, если игрок разорвёт контракт с текущим клубом

«Сочи» подпишет форварда Кабесу, если игрок разорвёт контракт с текущим клубом
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Алехандро Кабеса всё ещё может перейти в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прямо сейчас форвард находится в расположении «Сочи». Он подпишет контракт с клубом на правах свободного агента, если ФИФА удовлетворит его просьбу о разрыве контракта с текущим клубом, «Эмелеком», из-за долгов по зарплате.

24-летний Кабеса является воспитанником клуба «Индепендьенте дель Валье». 20 июля 2016 года в матче с «Эль Насьональ» нападающий дебютировал в эквадорской Примере, а 4 декабря в матче с «Фуэрса Амарилья» Алехандро забил свой первый гол за «Индепендьенте».

В составе «Индепендьенте дель Валье» Кабеса стал финалистом Кубка Либертадорес и обладателем Южноамериканского кубка. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 900 тыс.

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