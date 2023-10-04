Тренер «Баварии» Тухель: Тель — это игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением насчёт 18-летнего нападающего мюнхенского клуба Матиса Теля.

«Матис не хотел уходить, он решил остаться и бороться. Он игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это». Этот парень невероятно хорошо тренируется, абсолютно правильно относится к той роли, которую он играет в команде сейчас, а ведь ему всего 18 лет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 3 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» играла с «Копенгагеном». Тель вышел на поле на 73-й минуте встречи при счёте 1:1, а на 83-й минуте 18-летний футболист забил победный гол, сделав счёт 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в группе A.